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رقم الخبر: 265848 تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019 الوقت: 13:39 الاقسام: اقتصاد  
نمو الصادرات من اذربايجان الغربية بمقدار 2.5 ضعف

نمو الصادرات من اذربايجان الغربية بمقدار 2.5 ضعف

قال مساعد الشؤون التجارية لمنظمة تنمية الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة اذربايجان الغربية "محمد دهقان " انه خلال الستة اشهر الاخيرة تم تصدير 768 مليون دولار من السلع عبر المنافذ الحدودية للمحافظة مسجلا زيادة بمقدار 2.5 ضعف مقارنة بالفترةالمماثلة من العام الماضي.
واضاف دهقان اليوم الخميس في تصريح لمراسلنا انه تم خلال هذه الفترة تصدير سلع وبضائع بمقدار 600 الف طن من محافظة اذربايجان الغربية الى مختلف دول العالم .
واوضح ان مجموع ماتم تصديره خلال العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2019) من السلع الى الخارج بلغ اكثر من 1.5 مليار دولار , متوقعا زيادة ملحوظة بنهاية العام الحالي.
واشار الى ان معظم ماتم تصديره الى مختلف دول العالم شمل المنتجات الزراعية والبتروكيماويات والصناعات الحجرية والمعدنية .
يذكر ان محافظة اذربایجان الغربیة لها حدود مشتركة بطول 967 كيلومتر مع كل من تركيا والعراق وجمهورية نخجوان الذاتية.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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