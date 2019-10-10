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رقم الخبر: 265847 تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019 الوقت: 13:37 الاقسام: محليات  
تنفيذ مناورات "الاقتدار والاستقرار" البحرية في الخليج الفارسي

تنفيذ مناورات "الاقتدار والاستقرار" البحرية في الخليج الفارسي

اقيمت في مياه الخليج الفارسي وبحضور قائد قوات حرس الحدود الايراني قاسم رضائي مناورات "الاقتدار والاستقرار" البحرية.
وقال رضائي، في تصريح أدلى به في المناورات البحرية تحت شعار "الاقتدار والاستقرار"، إن العنصر الاهم والقيم في الخليج الفارسي يتمثل في الامن والاستقرار والتجارة والتعاطي والتصدير".
واضاف: إن الناس بحاجة الى الهدوء والشعور بالاقتدار ومناورات ترمي الى تحقيق هذا الهدف.
وتابع: إن الخليج الفارسي ذات طبيعة تجارية تسهل معيشة شعوب المنطقة وبحاجة الى الهدوء ولايطيق أي انعدام في الامن وهذه رسالة تعلنها الجمهورية الاسلامية الايرانية بالنيابة عن بلدان المنطقة.
واكد أن الامم المتحدة عليها أن تستمع رسالة هذه المناورات القائمة على الهدوء وعليها أن تفهم ان شعوب المنطقة المسلمة غير مرتاحة لدخول الاساطيل العسكرية الاجنبية الى منطقتها لان هذا التواجد لاجدوى منه سوى زعزعة الامن لشعوبها.
وشدد العميد رضائي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على إحباط جميع الفتن في المنطقة وإن هدفها يقوم على تمتين اواصر الصداقة والمحبة مع بلدان الجوار وتلقن دروسا في الحرية الى الشعوب الاخرى.
ولفت الى أن الامن قائم في شمال الخليج الفارسي وجنوبه وتجتاز السفن التجارية مياهه بأمان وأي نشاط معاد سيواجه برد حازم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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