اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني عباس صالحي بان مسيرة الاربعين وخلافا لرغبة الاعداء قد تحولت الى تيار للمحبة بين الجيران وتعزيز اواصر المودة بين الشعبين الايراني والعراقي.

وفي تصريح ادلى في مدينة شيراز امس الاربعاء قال صالحي، ان واقعة عاشوراء واسر اهل البيت (ع) تلهب اليوم حماس الملايين وتلفت اهتمام مئات الملايين في كل ارجاء المعمورة.

واشار الى المشاركة المتزايدة للايرانيين عاما بعد عام في مسيرة الاربعين واضاف، انه في العام 2011 شارك من ايران 50 الفا فقط في هذه المسيرة الا ان اكثر من مليونين و 400 الف سجلوا في منظومة سماح (الخاصة بزيارة الاربعينية) لغاية الان للمشاركة في المسيرة ومن المتوقع ان يرتفع العدد الى 3 ملايين في الفترة المتبقية.

واكد صالحي بان مسيرة الاربعين مؤثرة في تعزيز الاواصر بين الشعبين الايراني والعراق.

ولفت الى محاولات البعض الرامية للاضعاف العلاقات بين ايران والعراق واضاف، انه وعلى النقيض من رغبة الاعداء فقد تحولت مسيرة الاربعين الى تيار للمحبة بين الجيران ومحبي اهل البيت (ع).