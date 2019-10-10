|عاجل :
|للمزید
|رقم الخبر: 265843
|تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019
|الوقت: 13:18
|الاقسام: محليات
|
مصرع 3 زوار ايرانيين وإصابة 6 آخرين في حادث مروري جنوبي العراق
أعلن مندوب هيئة إعادة إعمار العتبات المقدسة التابعة لمحافظة هرمزكان الايرانية في العراق، عن مصرع 3 زوار ايرانيين وإصابة 6 آخرين من محافظة هرمزكان في حادث مروري مساء أمس الاربعاء في مدينة السماوة جنوبي العراق.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|لاستئناف العمرة.. طهران تشترط: على السعودية الغاء قوانينها الصارمة على مواطنيها الراغبين بزيارة ايران