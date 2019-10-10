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رقم الخبر: 265843 تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019 الوقت: 13:18 الاقسام: محليات  
مصرع 3 زوار ايرانيين وإصابة 6 آخرين في حادث مروري جنوبي العراق

مصرع 3 زوار ايرانيين وإصابة 6 آخرين في حادث مروري جنوبي العراق

أعلن مندوب هيئة إعادة إعمار العتبات المقدسة التابعة لمحافظة هرمزكان الايرانية في العراق، عن مصرع 3 زوار ايرانيين وإصابة 6 آخرين من محافظة هرمزكان في حادث مروري مساء أمس الاربعاء في مدينة السماوة جنوبي العراق.
وقال وحيد جابري في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس، أمس الاربعاء، ان ثلاثة نساء من زوار محافظة هرمزكان قد لقوا مصرعهم في حادث اصطدام حافلة عراقية صغيرة مساء أمس الثلاثاء في مدينة السماوة العراقية .
وأضاف، في هذا الحادث الذي وقع على الطريق من البصرة الى النجف وفي مدينة السماوة أصيب كذلك 6 نساء آخرين من ركاب الحافلة وهم حاليا يتلقون العلاج .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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