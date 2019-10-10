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رقم الخبر: 265841 تاريخ النشر: تشرين الأول 10, 2019 الوقت: 13:11 الاقسام: محليات  
الشرطة الايرانية تنشر قوات خاصة على حدود العراق

الشرطة الايرانية تنشر قوات خاصة على حدود العراق

اعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، الخميس، ان قيادة عمليات صلاح الدين قتلت ١٠ قياديين من "داعش" في سميلات.
اعلن قائد الوحدات الخاصة في قوى الامن الداخلي الايراني العميد حسن كرمي عن نشر وحدات للتدخل السريع في المنافذ الحدودية الاربعة مع العراق من اجل توفير امن الزوار.
وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" اليوم الخميس قال العميد كرمي، اننا نلاحظ كثافة كبيرة في عبور الزوار من المنافذ الحدودية الاربعة (مهران وشلمجة وجذابة وخسروي) للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع).
واضاف، انه منذ منتصف ليلة الاربعاء –الخميس لغاية الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف صباحا حسب توقيت غرينتش) عبر 100 الف زائر من منفذ مهران الى العراق مما يشير الى زيادة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وحول تمهيدات قوات التدخل السريع للاسراع في عبور الزوار وتوفير الامن لهم نظرا للكثافة الكبيرة في عددهم وكذلك عودة اعداد من الزوار الى البلاد واضاف، ان قوات التدخل السريع التابعة للوحدات الخاصة منتشرة الان في المنافذ الحدودية الاربعة لتوفير الامن لزوار اربعينية الامام الحسين (ع).
وفي الرد على سؤال حول اوضاع الحدود قال العميد كرمي، لحسن الحظ لم يكن هنالك اي تهديد ومشكلة امنية حتى هذه اللحظة.
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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