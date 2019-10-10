كشف موقع نورنيوز الاخباري- التحليلي، عن معلومات تفيد بأن عمران خان رئيس وزراء باكستان سيتوجّه الى ايران قريبا بطلب من السعودية ليكون الوسيط الجديد على خط الخلاف بين طهران والرياض.

وسيسعى رئيس الوزراء الباكستاني خلال هذه الزيارة الى تمهيد أرضية مناسبة لتخفيض حدّة التوتر بين ايران واميركا.

وبحسب التقرير، سيقترح عمران خان عند وصوله الى ايران على كبار المسؤولين بالجمهورية الاسلامية، مبادرته الجديدة في هذا الصدد.

وكشفت وسائل الاعلام الباكستانية، الاربعاء، أن عمران خان رئيس وزراء البلاد سيتوجّه بأسرع وقت ممكن الى الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية بهدف حل الخلاف بينهما.