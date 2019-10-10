أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي"، ان الوضع المتوتر الراهن في منطقة الخليج الفارسي، متأثر بسياسة التدخل الاميركية؛ مشددا ان أولوية الجمهورية الاسلامية تتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي للمنطقة برمتها.

وجاءت تصريحات عراقجي لدى إستقباله عصر الثلاثاء المدير العام للدائرة السياسية بالخارجية البرتغالية "كوشتا بريرا" الذي يتواجد حاليا في طهران بهدف حضور الجولة الثانية من المشاورات السياسية للمدراء العامين في وزارتي الخارجية الإيرانية والبرتغالية.

وأشار عراقجي الى العلاقات الايرانية- البرتغالية التي يعود تأريخها الى خمسة قرون؛ معربا عن إرتياحه للتواصل الثقافي والأكاديمي بين البلدين، وإعتبره رصيداً هاماً لترسيخ العلاقات الاجتماعية والشعبية بين البلدين.

وأكد عراقجي ضرورة تفعيل آليات جادة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء الظروف الحساسة الراهنة.

وبين، ان طهران تتوقع من الأطراف الأوروبية ان تتصدى للتفرد الأميركي، وإنتقد سياسة الاوروبيين بالحفاظ على الإتفاق النووي دون تحمل أية تكاليف، وأكد ان الوضع المتوتر الراهن في منطقة الخليج الفارسي، متأثر بسياسة التدخل الاميركية؛ مشددا ان أولوية الجمهورية الاسلامية تتمثل في تحقيق الأمن والإستقرار والإزدهار الاقتصادي للمنطقة بأسرها.

من جانبه، أعرب المدير العام للشؤون السياسية بالخارجية البرتغالية خلال اللقاء عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع ايران، وقال: إن اوروبا بالفعل بصدد حماية الإتفاق النووي وإستمراره، وان البرتغال تواكب سياسات الاتحاد الاوروبي في هذا المجال.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان كذلك بشأن المواضيع والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.