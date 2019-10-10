حذرت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية مساء الثلاثاء من التعاطي مع سلوك العدو الإسرائيلي الذي يستهدف المقاومة، عبر جمع بيانات للمقاومين من خلال مؤسسات خيرية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الغرفة تعقيباً على بيان وزارة الداخلية حول أساليب مخابرات الاحتلال، ومكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطيني في جمع المعلومات عن المقاومة في قطاع غزة، وأسلوب الاغتيال المعنوي للمقاومين.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة قالت إن العدو الإسرائيلي يستخدم أساليب جديدة، لجمع المعلومات الاستخباراتية والأمنية، من خلال انتحال صفات جمعيات إنسانية، أو استغلال موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الغرفة إن ذهاب جيش الاحتلال لجمع المعلومات الاستخبارية تحت غطاء جمعيات خيرية ومؤسسات صحية وأخرى سياحية، جاء نتيجة التحدي الذي فرضته الأجهزة عليهم بعد كشف جزء كبير من عملائه.

واعتبرت الغرفة أن تعاطي بعض الشخصيات الفلسطينية مع المنسق وضباط مكتبه خطورة بالغة، وسلوكاً يتنافى مع القيم الوطنية، وقررت رفع الغطاء عن كل شخص يتعاطى مع المنسق الذي يعد ضابطا مركزيا في وزارة الحرب الصهيونية.

ودعت الغرفة المشتركة جميع أبناء شعبنا لعدم التعاطي مع سلوك العدو الإسرائيلي، والعمل بأصول شعبنا القائمة على احتضان كل ثائر مقاوم.

إلى ذلك اقتحم مئات المستوطنين، ليلة الثلاثاء، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر فلسطينية فقد أدى المستوطنين في المسجد الإبراهيمي صلواتهم وسط الرقص والطقوس التلمودية وهم يحتفلون بما يسمى "عيد الغفران".

وتمت عملية الاقتحام بتأمينٍ من قوات العدو التي قامت بطرد موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليه.

وحوّل جنود العدو محيط المسجد الإبراهيمي إلى ثكنة عسكرية وأغلقوا جميع المداخل ومنعوا حركة المواطنين والسكان في المنطقة.

وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية قد طالبت المجتمع الدولي بإيقاف هذا الجنون الذي يحكم سلوك حكومة الاحتلال في التعامل مع المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفي الوقت التي تسمح قوات العدو الصهيوني للمستوطنين اقتحام المسجد الإبراهيمي بجميع أروقته وساحاته، تمنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه.

كما اعتقلت قوّات العدو الصهيوني، فجر الأربعاء، خمسة شبان فلسطينيين في مداهمات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية والقدس المحتلتين.

وبحسب مصادر فلسطينية فقد اعتقلت قوّات العدو شابا عقب اقتحام منزل عائلته في خربة صافا القريبة ببلدة بيت أمر شمال الخليل. هذا واعتقلت قوات العدو الصهيوني، شابين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر بأن قوة عسكرية صهيونية اعتقلت شابيْن من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

كما تم استدعاء الصحفيتين ميساء أبو غزالة وسندس عويس لتوثيقهما انتهاكاته في المسجد الأقصى، إضافة إلى المعلمتين المقدسيتين خديجة خويص وهنادي الحلواني لتسليمهن قرارات منع السفر.

بموازاة ذلك اقتحمت مجموعات من المستوطنين بأعداد كبيرة ساحات المسجد الأقصى المبارك في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وسط حراسة مشدّدة من شرطة العدو الصهيوني ومخابراته.

وأفادت وكالة "صفا" بأن نحو 70 مستوطنًا اقتحموا على شكل مجموعات ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، مشيرًا إلى انتشار مكثّف لعناصر شرطة العدو الذين رافقوا المستوطنين في اقتحاماتهم وصولًا إلى خروجهم من باب السلسلة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة.

وقد صعد المستوطنون بحماية من شرطة الاحتلال من انتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على رواده وحراسه، فيما تزايدت دعوات المستوطنين لاقتحامه خلال فترة الأعياد اليهودية الحالية.

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