عودة الكويتيين المحتجزين في قبرص على خلفية مشاجرة عاد المواطنون الكويتيون، الذين كانوا محتجزين في قبرص، إلى بلادهم، بعد مرور مدة طويلة على بقائهم رهن الحجز والتحقيقات على خلفية مشاجرة مع بريطانيين هناك.