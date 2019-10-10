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رقم الخبر: 265830 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 22:05 الاقسام: عربيات  
الشيخ دعموش: حزب الله لن يستسلم أمام العقوبات والضغوطات الامريكية

الشيخ دعموش: حزب الله لن يستسلم أمام العقوبات والضغوطات الامريكية

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن أعداءنا قد يتمكنون من محاصرتنا أو من شن حرب نفسية وإعلامية وسياسية واقتصادية وعسكرية علينا، لكن لا يمكن لأحد أن ينتزع منا عنصر الإيمان والالتزام بقناعاتنا ومسؤولياتنا وواجباتنا تجاه بلدنا وأمتنا.

وقال الشيخ دعموش: "نحن معنيون بالحفاظ على استقلال وسيادة بلدنا، وعناصر القوة التي يمتلكها، والدفاع عنه، وافشال كل ما يحاك ضده وضد شعبه مهما كان الثمن، ولم ولن نتخلى عن مسؤولياتنا في ذلك خلال كل المراحل السابقة"، مضيفًا: "وقد أفشلنا في السابق كل المحاولات الامريكية والاسرائيلية للقضاء على المقاومة، وتحريض اللبنانيين على بعضهم، وتخريب السلم الاهلي، بالوعي والثبات والوحدة الوطنية والتعاون والحكمة، واليوم نستطيع أن نفشل التحديات والضغوطات الامريكية الجديدة على لبنان بالصبر ووحدة الموقف الوطني والتعاون بين الجميع لتقوية الاقتصاد الوطني والحفاظ على السيادة ورفض التدخل الامريكي بالشأن المالي اللبناني".

وشدد على أن حزب الله لن يستسلم امام العقوبات والضغوط الامريكية ولن يسمح لاحد التلاعب بمصالح الناس واخذ البلد نحو الانهيار والخراب.

 

 
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مصدر الخبر: بيروت ـ وكالات
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