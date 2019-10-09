أكد مدير الإستكشافات بشركة النفط الوطنية، إكتشاف حقل غازي بري ضخم في جنوب ايران.

وأوضح صالح هندي، في تصريح له الأربعاء، بأن إكتشاف الحقل جاء إثر عمليات تنقيب متواصلة استمرت لأكثر من سنة.

وستعلن شركة النفط الوطنية لاحقاً تفاصيل الحقل الذي اكتشف على عمق 3900 متر، وحجمه يعادل إستهلاك 16 عاماً للعاصمة طهران ذات الـ15 مليون نسمة.