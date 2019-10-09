  • الأربعاء ٩ صفر ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265829 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 17:21 الاقسام: اقتصاد  
إكتشاف حقل غازي ضخم جنوب إيران

إكتشاف حقل غازي ضخم جنوب إيران

أكد مدير الإستكشافات بشركة النفط الوطنية، إكتشاف حقل غازي بري ضخم في جنوب ايران.

وأوضح صالح هندي، في تصريح له الأربعاء، بأن إكتشاف الحقل جاء إثر عمليات تنقيب متواصلة استمرت لأكثر من سنة.

وستعلن شركة النفط الوطنية لاحقاً تفاصيل الحقل الذي اكتشف على عمق 3900 متر، وحجمه يعادل إستهلاك 16 عاماً للعاصمة طهران ذات الـ15 مليون نسمة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1621 sec