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رقم الخبر: 265828 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 17:20 الاقسام: اقتصاد  
إيران التاسعة عالمياً بإنتاج البيض

إيران التاسعة عالمياً بإنتاج البيض

أعلن أمين الهيئة التسويقية للبيض، ان ايران تحتل المرتبة التاسعة عالمياً والخامسة آسيوياً في إنتاج بيض الدجاج.

وأوضح فرزاد طلاكش، في مراسم اليوم العالمي للبيض أمس الأربعاء، ان ايران تنتج مليون طن سنوياً بالوقت الراهن، بجانب طاقة إنتاج إضافية بواقع 30 بالمئة، وإمكانية إنتاج 300 طن يومياً.

وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لإتحاد منتجي الدجاج البياض، ان الإنتاج الفعلي يترواح بين 2600 إلى 2700 طن يومياً، ومن المتوقع تخطي الإنتاج مليون طن السنة المقبلة.

 
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