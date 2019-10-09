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رقم الخبر: 265827 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 17:19 الاقسام: اقتصاد  
في 6 أشهر.. إیران تضخ 19 ملیار دولار لتغطية واردات السلع الأساسية

في 6 أشهر.. إیران تضخ 19 ملیار دولار لتغطية واردات السلع الأساسية

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عن ضخ 19 مليار دولار من العملة الصعبة لتغطية واردات السلع الأساسية خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 22 سبتمبر/ أيلول 2019.

وأوضح عبدالناصر همتي، في تصريح له الاربعاء، بأن البنك يمتلك أدوات لإسترجاع العملة الأجنبية الى العجلة الاقتصادية منها ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً تعاون النشطاء الاقتصاديين (المصدرين) بهذا المجال.

یشار الى أن ايران تغطي واردات السلع الأساسية بالسعر الرسمي الذي يعادل 42 ألف ريال للدولار الواحد، فيما يلامس الدولار الأميركي في السوق الحرة 4ر11 ألف ريال.

 
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