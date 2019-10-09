أعلن وزير النفط الايراني، بيجن زنغنة، عن تصدير 900 ألف طن من المشتقات عبر بورصة الطاقة المحلية حتى الآن.

وأوضح الوزير زنكنة، عقب اجتماع مع لجنة الطاقة البرلمانية عصر الثلاثاء، ان عملية تصدير المشتقات عبر بورصة الطاقة الايرانية ناجحة للغاية.

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس إتحاد المهندسين المشاورين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان البلاد تصدر ما قيمته مليار دولار سنوياً من الخدمات الفنية والهندسية؛ مضيفاً: ان الإمكانات الموجودة هي أكثر من هذا بكثير.

وفي حديثه خلال إجتماع دراسة تصدير الخدمات الفنية والهندسية، قال سهيل آل رسول: في الوقت الحاضر تصدر ايران ما قيمته مليار دولار سنوياً من الخدمات الفنية والهندسية، وهو مقارنة بالإمكانات الموجودة يعتبر ضئيلاً؛ في حين انه مع انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل سائر العملات الصعبة، فان تنفيذ المشاريع من قبل الشركات الايرانية أرخص بكثير من المنافسين الصينيين والهنود.

ولفت آل رسول الى أن الشركات الايرانية رفعت مستواها الفني والهندسي، وتعتبر في مستوى رفيع مقارنة بالكثير من الدول الآسيوية.