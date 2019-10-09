دعا سفير جنوب افريقيا لدى طهران، يوم الثلاثاء، الجمهورية الاسلامية الايرانية الايرانية الى أن تعطف اهتمامها التجاري والاقتصادي نحو أفريقيا.

ولدى مشاركته في ملتقى التجار والمنتجين في قضاء إسلام شهر (جنوب غرب طهران) مع غرفة التجارة الايرانية-الافريقية، قال السفير ويكامازوري كومالو: إنني بالنيابة عن بلدي و55 بلداً أفريقياً، أدعو الجمهورية الاسلامية الايرانية الى أن تغير اهتمامها في المجالات الاقتصادية والتجارية مع أفريقيا. وأضاف: ان 55 بلداً في أفريقيا اتحدت فيما بينها من خلال إبرام إطار مشترك للتجارة العالمية مع سائر الدول، ولديها نشاطات اقتصادية مشتركة، مع تمتعها بموارد منجمية واقتصاد بحري، لافتاً الى أن هذه الدول الـ55 ليست سواء، فبعضها لديها موارد اقتصادية قوية وبعضها الآخر لديها موارد اقتصادية متوسطة وبعضها ضعيفة اقتصادياً، ومع ذلك فانها تتمتع بموارد منجمية ولديها طاقات في مجالات النشاطات الاقتصادية.

ودعا سفير جنوب أفريقيا التجار ورجال الأعمال الايرانيين الى التوجه الى أفريقيا والالتفاف على الحظر، وقال: أعتقد ان هذا من شأنه أن يكون قراراً جيداً.

وقال مخاطباً الايرانيين: ان لديكم دولة مقاومة وصاحبة مبادرات وإبداعات؛ مضيفاً: لدينا العديد من النقاط المشتركة معكم وخاصة في المجالات الثقافية؛ إنكم حاربتم العديد من الضغوط التي مورست على بلدكم؛ ولكنكم لم تستسلموا، وهذا ما يشير الى المعنويات الجديدة لديكم، وهذا الأمر يصدق كذلك على أفريقيا.