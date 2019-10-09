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رقم الخبر: 265824 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 16:06 الاقسام: سياسة  
مكتب الرئيس الايراني: نرحب بموقف السعودية الجديد

مكتب الرئيس الايراني: نرحب بموقف السعودية الجديد

قال مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي، اليوم الأربعاء، ان السعوديين توصلوا الى نتيجة مفادها أن الحرب لا يمكنها تحديد المصير، لذلك نحن نرحب بهذا الموقف.

ان محمود واعظي قال في تصريح له على هامش اجتماع الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء،  نعتقد أن منطقتنا بحاجة إلى السلام ، في الماضي ، كانت السعودية تعتقد أنها يمكن أن تبتلع اليمن وتحقق هدفها خلال فترة قصيرة من خلال التحالف الذي شكلته. والآن مرت خمس سنوات ولم يحققوا هدفهم.

وأضاف، بالنظر الى الظروف السائدة في المنطقة، توصل السعوديون إلى نتيجة مفادها أن الحرب لا يمكنها تحديد المصير، نحن نرحب بهذا الموقف. كما نرحب بموقف الحوثيين ووقف إطلاق النار ، وإذا كان السعوديون جادين في قضية العلاقات معنا وحل مشكلة اليمن، فإننا نعتبرها خطوة إيجابية.

وأشار  مدير مكتب الرئيس الايراني الى تنفيذ الخطوة الثالثة وخطة إيران للمضي بالخطوة الرابعة من تقليص التزامات إيران النووية، قائلا، ان الخطوة الثالثة كانت أهم خطوة لدينا. ان الخطوة الثالثة قد تركت تأثيرات جيدة، واجريت العديد من الاتصالات معنا، وهذه الاتصالات تستمر  من أماكن مختلفة، نأمل من أعضاء الاتفاق النووي أخذ رسالة الخطوة الثالثة على محمل الجد.

وحول الاجراءات التركية الأخيرة في سوريا، قال واعظي، نحن على علم بمخاوف تركيا في الحدود مع سوريا وتحدثنا معها، ولكن ان تريد إيجاد الأمن من خلال التحشيد العسكري، فإن ذلك سيضر المنطقة ولن يوفر الأمن بحسب فهمنا للوضع في هذه المنطقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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