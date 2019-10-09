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رقم الخبر: 265823 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 15:58 الاقسام: سياسة  
روحاني يبلغ الداخلية قانون منح الجنسية لأبناء الاجانب من أمهات ايرانيات

روحاني يبلغ الداخلية قانون منح الجنسية لأبناء الاجانب من أمهات ايرانيات

أبلغ الرئيس الايراني حسن روحاني قانون منح الجنسية لأبناء الاجانب المولودين من أمهات ايرانيات لوزارة الداخلية بغرض وضعه قيد التنفيذ.

ووفق هذا القانون فإن المولودين من نساء ايرانيات المتزوجات من الاجانب سواءً قبل إصدار القانون أو بعده يستطيعون تقديم طلب الحصول على الجنسية الايرانية في حال عدم وجود مشاكل امنية (وفق تقييم وزارة الامن ومنظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري).

وأوضح القانون أنه في حال وفاة الأب والام فإن المحكمة هي من يبت في انتماء طالب الحصول على الجنسية الايرانية اليهما.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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