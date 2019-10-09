ووفق هذا القانون فإن المولودين من نساء ايرانيات المتزوجات من الاجانب سواءً قبل إصدار القانون أو بعده يستطيعون تقديم طلب الحصول على الجنسية الايرانية في حال عدم وجود مشاكل امنية (وفق تقييم وزارة الامن ومنظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري).

وأوضح القانون أنه في حال وفاة الأب والام فإن المحكمة هي من يبت في انتماء طالب الحصول على الجنسية الايرانية اليهما.