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رقم الخبر: 265820 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 15:42 الاقسام: سياسة  
قائد الحرس الثوري: البحر ساحة لتقرير مصير الحرب

قائد الحرس الثوري: البحر ساحة لتقرير مصير الحرب

اعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، البحر، ساحة لتقرير مصير الحرب.

وفي كلمته اليوم الاربعاء خلال المراسم الافتتاحية لبدء العام الدراسي الجديد في جامعة "الامام الخامنئي" للعلوم والتقنيات البحرية في زيباكنار بميناء انزلي في محافظة كيلان شمال ايران، اكد اللواء سلامي بانه لا يمكن القتال في البحر دون امتلاك العلم واضاف، انه علينا اشغال العدو في الاماكن البعيدة.

واكد بانه علينا غلق الطرق امام العدو واعتبر البحر ساحة حاسمة لتقرير مصير الحرب واضاف، من المؤكد ان البحر تعد ساحة جدية وحاسمة وستكون حاسمة في مواجهاتنا الجديدة مع الاستكبار.

واضاف، لقد اثبتنا بان الامن إما ان يكون للجميع وإما ان لا يكون لاحد في البحر ولاشك ان القيم المعنوية تعد العنصر الاساس للانتصار.

 

 
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