تحدد أسعار الأحذية حسب عوامل مختلفة منها الخامة المصنوعة منها وغيرها من الأشياء التي يقيم على أساسها سعر الحذاء، ولذلك توجد أغلى أنواع الأحذية هذا العام، والتي نتعرف عليها في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع (moneyinc). وفيما يلي أغلى أنواع الأحذية لعام 2019:

حذاء أوبيرسي

يعتبر حذاء أوبيرسي من الأحذية الفاخرة على مستوى العالم، وتتميز ببساطة التصميم، لذلك تحقق مبيعات كثيرة لأنها تناسب جميع الأعمار، وتتوفر بسعر 4.510 دولار.

حذاء لويس فويتون مانهاتن ريشيليو

يعتبر حذاء لويس فويتون مانهاتن ريشيليو، من أفخم ماركات الأحذية، سواء رجال أو نساء، وحذاء Louis Vuitton Manhattan Richelieu Alligator المصنوع من الدانتيل، وجلد التمساح، وتوفر هذا العام بمبلغ عشرة آلاف دولار، والذي يناسب الأشخاص الذين يفضلوا الرفاهية في كل شيء .

حذاء (نايك إيرماج) العودة إلى المستقبل

يعتبر حذاء نايك إير ماج، من الأحذية باهظة الثمن، حيث عرضت بسعر 26.000 دولار، وهذا الحذاء صممه Nike كنسخة طبق الأصل من الحذاء الذي يرتديه مارتي مكفلي في فيلم العودة إلى المستقبل II، ولم يتوفر في السوق سوى 89 زوجاً من هذه المنتجات التي تم إنتاجها وتم التبرع بالعائد إلى مؤسسة مايكل جيه فوكس لأبحاث باركنسون.

أحذية تيستوني الرجالي

تصنع أحذية تيستوني، بأحدث الإبتكارات والتطورات في صناعة الأحذية، لتأمين مستقبل الحرف اليدوية وتعتبر أحذية Testoni معترف بها دولياً كمثال على الطراز الإيطالي الحديث، وكما تعتبر من الأحذية المريحة والملائمة وصُنعت الأحذية الخاصة بـ Testoni من جلد الماعز، ومشبك الذهب، كما تعتبر من النوع المقاوم للماء، وتتوفر بسعر 30000 دولار.

أحذية تيستوني

ويوجد زوج آخر من أحذية Testoni صممت من أجود أنواع جلود التمساح وتتميز هذه الأحذية بخفة الوزن بشكل لا يصدق وكما تقاوم الظروف المناخية المختلفة من حر ورطوبة، وتتوفر بسعر 38.000 دولار .

أحذية الماس

تم إطلاق زوج الأحذية (الأكثر تكلفة) في العالم بقيمة 17 مليون دولار أمريكي بإحدى الفنادق في الإمارات العربية المتحدة عام 2018 ، وأستغرق تصميم Passion Diamond Shoes الفاخر المصنوع من الماس والذهب أكثر من تسعة أشهر للتصميم والإبداع، وفقاً لـ Business Today the Passion Diamond Shoes ، تضم مئات من الماس، وتم عرض الحذاء في فندق برج العرب ذي النجوم السبعة في دبي.

حذاء Air Jordan Silver

طرحت ( نايك) حذاء رياضي بأسم (Air Jordan Silver )، وهو نوع فريد ونادر بشكل لا يصدق، والذي يبرز مدى أهمية الخطوط الجوية الأردنية في تاريخ Nike، والحذاء مصنوع من الفضة الإسترليني ويزن عشرة أرطال.

حذاء كاثرين ويلسون الخيري

وحذاء كاثرين ويلسون الخيري المغطاة بالألماس 21.18 قيراط على وجه الدقة، صنع من قبل شركة Wilson custom الأحذية وعرض في مزاد رونالد ماكدونالد الخيري، وجمع ما يقرب من نصف مليون دولار.

حذاء ستيوارت فايتسمان (مارلين مونرو)

صُنعت أحذية مارلين مونرو من قبل ستيوارت فايتسمان، المعروف بتخصصه في إنتاج الأحذية الفخمة، وتكلف صنع الأحذية مليون دولار، حيث زينت بالورود الحريرية اللامعة التي أحاطت بأحجار الراين سواروفسكي في الوسط، وبلورات سواروفسكي، ومن ناحية أخرى ذكرت Luxatic.com أن ريجينا كينج ارتدت هذه الأحذية في حفل جوائز الأوسكار لعام 2005.

حذاء ستيوارت فايتسمان بلاتيندر

يتميز حذاء ستيوارت فايتسمان بالراحة والأناقة، وتم تصميمه باستخدام قماش البلاتين مرصع بـ 464 من الألماس المتلألئ المستمد من صائغ مجوهرات كويتي، والذي حرص على الجمع بين الماس المستدير على شكل كمثرى حتى يمكن ارتداؤها أيضاً كمجوهرات، وارتدته الممثلة مولهولاند درايف لورا هارينج في حفل توزيع جوائز الأوسكار

حذاء توم فورد كوستوم من جيسون أراشين

يعد حذاء توم فورد، مرصع 340 قيراط من الماس وذهب أبيض ، لذلك يبلغ قيمته 2 مليون دولار .