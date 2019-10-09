اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ان الجمهورية الاسلامية ورغم امتلاكها القوة على تصنيع السلاح النووي لكنها قررت بكل حزم وشجاعة وانطلاقا من التعاليم الاسلامية تحريم استخدام هذا النوع من السلاح، اذن لاداعي لننفق الاموال على انتاج وتخزين سلاح يحرم استخدامه بتاتا.

تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية هذه جاءت خلال استقبال سماحته صباح اليوم الأربعاء، جمعاً من الشباب النخبة الفائزين بأنواع الميداليات في مسابقات الاولمبياد العلمية الوطنية والدولية، الى جانب أعضاء المنتخب الوطني بالكرة الطائرة للشباب الفائز ببطولة العالم الاخيرة.

وأشاد اية الله العظمى الخامنئي في هذا اللقاء بعمق البصيرة والحكمة والعقلانية لهؤلاء الشباب المتفوقين؛ مبينا ان مسار التفوق وبلوغ مستوى النخبوية لا نهاية له.

واضاف سماحته : ان التقدم العلمي المفيد للبلاد رهن بامتلاك رؤية ثورية قامة على اسس الفكر الإسلامي؛ بما يستدعي من الشباب النخبة في البلاد أن يضعوا اهدافهم بلوغ قمم العلم والتكنولوجيا والدفع بعجلتها نحو الأمام.

واكد قائد الثورة الاسلامية ان شباب الوطن النّخبة والرياضيين يشكلون تطلعات ومستقبل الثورة الاسلامية والبلاد؛ واصفا لقاءه بهؤلاء النخبة، انه لقاء ممتع وعذب.

وثمّن سماحته مبادرة الشباب المفوقين خلال اللقاء في إهداء ميداليّاتهم الى قائد الثورة الاسلامية، قائلا : ان هذه المبادرة ليست إهداء لشخص، بل هي إهداء لرمز معين، وأنا مع قبولي لهذه الميداليات سأقوم بإعادتها الى الشباب الأعزاء والنخبة ليحتفظوا بها.

و وجه اية الله الخامنئي خطابه الى النخبة الشبابية الحضور، قائلا : نحن نفخر بما حققتموه من افتخارات وشموخ، وإن تألقكم هو شموخ للشعب وجميع محبّي النظام.

وفي معرض الاشارة الى بعض المطالب والاقتراحات التي تقدم بها الشباب النخبة الى سماحته، اكد قائد الثورة الاسلامية ضرورة أن تتم دراسة ومتابعة هذه المقترحات؛ مصرحا : إن مسار النخبوية هو مسار تقدم وبذل جهود لا تنتهي، لذلك ينبغي ان لا ينظر إلى كسب الميداليات على أنه الهدف النهائي، والتوقف بعد ذلك عن مواصلة التقدّم الرقي بمستوى النخبوية.

وكما نوه باانجازات التي حققتها ايران في مجال تقنية النانو، قائلا : نحن نتوقع حاليا منكم كنخب شبابية ومن الاجيال القادمة ان تكتشفوا مئات النماذج المماثلة بالنانو والظواهر العلمية المجهولة في مجال التقنيات.

ودعا سماحته النخب الشابة في البلاد الى العمل على ترسيخ الفكر الثوري والاسلامي والبصيرة النافذة في انفسهم وتقوية الارتباط القلبي مع الباري تعالى والتوكل عليه والاستعانة به لأنه من دون كل ذلك سوف لن تكون انجازات النخب الشابة في مصلحة البلد والشعب.

وفي جانب آخر من تصريحاته اليوم، تطرق قائد الثورة الاسلامية المعظم الى فوز منتخب الشباب الايراني ببطولة العالم للكرة الطائرة للشباب تحت سن الت 21 عاما في نسختها العشرين التي جرت بالبحرين الشهر الماضي؛ مؤكدا، "انه انجاز بالغ الأهمية وقد أدخل البهجة الى قلوب الشعب وأنا شخصيا سررت بذلك كما انني فرحت على سرور الشعب ايضا".

ولفت سماحته إلى أنّ تحقيق هذا النجاح العظيم على يد مدرّب إيراني يدعو للسرور الكبير وهو أمر مهم؛ مضيفاً : لطالما كنت أعتقد بأن المجموعات الرياضية في البلاد يجدر بها أن يكون على رأسها مدرّب إيراني.

كما نوه الى مشاركة إحدى السيدات الحائزة على ميدالية مع ابنتها وزوجها، مؤكدا : إن حضور هذه السيدة الجليلة مع زوجها وابنتها يثبت أن السيدات يستطعن أيضاً مع وجود الزوج والأولاد أن يحقّقن نجاحات عظيمة.

وقبيل كلمة سماحة آية الله الخامنئي، تحدث في هذا اللقاء ستة من الفائزين بالميداليات العلمية واثنان من أعضاء الفريق الوطني بالكرة الطائرة مبينين وجهات نظرهم.

كما تقدم بهروز عطائي مدرب المنتخب الوطني للكرة الطائرة، وامیرحسین اسفندیار قائد الفريق، بالتهاني والشكر الى قائد الثورة الإسلامية على إهتمام سماحته ورعايته لرياضة الكرة الطائرة ورسالة التهنئة التي بعثها بهذه المناسبة.