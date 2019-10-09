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رقم الخبر: 265810 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 17:00 الاقسام: منوعات  
مصر تفقد آخر فيل في البلاد

مصر تفقد آخر فيل في البلاد

نفقت الفيلة (نعيمة) آخر الفيلة الأفريقية في حديقة حيوان الجيزة بمصر، عن عمر ناهز الـ40 عاما.

وقال محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه حزين لفقدان أحد نجوم حديقة الحيوان، عقب فقدان الفيلة (كريمة) قبل 3 أعوام.

نعيمة تعرضت لحالة من الإعياء يوم الأحد، قبل أن تنفق صباح يوم الاثنين إثر جلطة في القلب تعرضت لها بسبب الاكتئاب، رغم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية.

وأوضح رجائي أن الفحص الظاهري يكشف عن أن الوفاة ربما تكون بسبب كبر السن، موضحا أن الحديقة قامت بالإجراءات اللازمة لدفن الجثة. يذكر أنه سوف يتم تحنيط جثة الفيل وحفظه في المتحف الحيواني بالحديقة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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