يفضل الكثير من الأشخاص تربية الحيوانات الأليفة في المنزل، والعناية بهم من خلال اختيار الأطعمة الصحية والاهتمام بنظافة المكان ونظافة الحيوان، وقد يفضل البعض تربية القطط التي تختلف أسعارها لعوامل كثيرة منها نوع القط، والذى لا يعلمه البعض إن هناك أنواع مرتفعة السعر، نتعرف عليها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع (people). وفيما يلي أغلى أنواع القطط في العالم :

Ashera

يصل سعر القط Ashera إلى 125000 دولار، لأنه من السلالات النادرة، ويشبه Ashera نمر الثلج في نمطه، لكن سلوكه يشبه قطط السافانا، ويتصف بأنه حنون وذكي .

قطط السافانا

تعتبر قطط السافانا هجين من القط serval الأفريقي البري والقط الفارسي المحلي، ويتسم بحبه للتعامل مع الحيوانات الأخرى، كما إنه لا يعتاد في التعامل مع الغرباء، ويتصف بالقوة والمرونة والفضول والنشاط ، لذلك يبلغ سعره 50000 دولار

قطط البنغال

تتميز قطط البنغال بأنها ذات نظرة وحشية وغريبة بعكس الحيوانات الأليفة الأخرى، وتتميز بالنشاط والذكاء ويصل السعر إلى 25000 دولار.

القط الروسي الأزرق

يتميز القط الروسي الأزرق بأعينه الخضراء وحبه للعب والمرح والذكاء، والإخلاص للمربي، وسرعة التكيف مع الآخرين، ولكنه خجول بعض الشيء مع الغرباء.