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رقم الخبر: 265806 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 17:04 الاقسام: منوعات  
فشل مزاد على رسائل روائي فرنسي شهير

فشل مزاد على رسائل روائي فرنسي شهير

لم تجد 16 رسالة كتبها الفرنسي مارسيل بروست للصحفي المؤثر رينيه بلوم، من يشتريها في مزاد نظمته دار (كريستيز) في باريس، الاثنين.

وكان الهدف من الرسائل التي كتبها بروست لبلوم بين العامين 1913 و1916، والتي كان من المتوقع أن تباع بما يصل إلى 300 ألف يورو، أن يحصل على نقد إيجابي، ويفوز بأرقى جائزة أدبية في فرنسا.

وأظهرت تلك الرسائل المكتشفة والتي تقع في 90 صفحة، كم كان بروست يجهد لكي يشاد بكتبه وتوصف بأنها روائع أدبية، وفق ما ذكرت (فرانس برس).

وقد أقنع أصدقاء مثل الناقد جان كوكتو ابن الروائي الشهير ألفونس دوديه بذلك لضمان أن كتبه ستحصل على الثناء الذي كان يعتبر أنها تستحقه.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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