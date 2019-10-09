تحدث النجم السينمائي الإيراني المعروف امين حيائي عن اهمية وتأثير ذكرى الأربعين في حياة الإنسان.

وذلك تزامناً مع مرور ذكرى أربعين الامام الحسين(ع) وإحياء هذه الذكرى العظيمة ومن ذلك مسيرة الأربعين المعروفة سيرا على الأقدام حتى مرقد الإمام الحسين(ع).

حيث أجاب حيائي على سؤال صحفي حول رأيه في إحياء مراسم مسيرة يوم الأربعين ليجيب:

«أيام الأربعين محطة نستذكر من خلالها قيم الإستقامة والشجاعة والوفاء وصفات الخير في داخلنا، ونشعر بوجود هذه القيم أكثر وبقدرتنا على تمثلها أكثر، ففي الحقيقة أنه بعشق الحسين(ع) يبارك الله اكثر في هذه القيم التي أهدانا اياها».

«شهر محرم وايام الاربعين فرصة مناسبة لنسترجع ونتذكر كل القيم ومسيرة الاربعين هي الوقت الانسب لتحيا هذه القيم فينا ونتذكر إستقامة ومقاومة الامام الحسين(ع) يوم عاشوراء، والسير على الأقدام في اربعين الامام الحسين(ع) كفيل بإحياء إحساسنا بتلك القيم النبيلة والخصائص الحسينية المباركة.

واختتم حيائي قوله بالتأكيد على أن: "لقد خط الامام الحسين(ع) طريق الحياة الصحيح لنا بالتضحية والفداء فعلينا ان نتعلم ذلك ونتمثله في حياتنا ونعتبره أفضل الدروس".