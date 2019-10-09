فاز الفيلم السينمائي الايراني «قصر شيرين» من اخراج رضا ميركريمي وبطولة النجم حامد بهداد جائزة افضل اخراج للافلام الطويلة بمهرجان السليمانية الدولي الرابع للأفلام، التي اختتمت فعالياته مساء الاثنين في العراق.

وبحسب ما أفادت العلاقات العامة للفيلم فان لجنة تحكيم المهرجان المؤلفة من الالماني هاینتس هرمانز والامريكي آدریان بليتش والفنلندي یوهاني آلانن والالمانية زلفیه آکولاك والمخرجة الايرانية بوران درخشنده اعطت جائزة أفضل اخراج الى المخرج الايراني القدير رضا ميركريمي لفليمه «قصر شيرين».

وشارك «قصر شيرين» حتى الان في 5 مهرجانات دولية كما نالت 7 جوائز سينمائية منها مهرجان شانغهاي الدولي وكذلك التتويج بلقب أفضل فيلم خلال مهرجان أورينبورغ السينمائي.

ونال الفيلم جائزة واحدة على الاقل في كل حدث تنافسي على الصعيد الدولي.

ولقد ظهرت المخرجة الإيرانية بوران درخشنده خلال إختتامية مهرجان السليمانية السينمائي مرتدية اللباس الكردي.

حيث حضرت درخشنده فعاليات المهرجان في دورته الرابعة كعضو في لجنة تحكيم قسم المنافسة الدولي، الذي شهد منافسة عدة افلام من دول مختلفة.

المخرجة الإيرانية المعروفة بوران درخشنده تعود أصولها ومولدها إلى مدينة كرمانشاه الإيرانية ذات اللون الكردي في إيران ولذلك إرتدت زيا كردياً يمثل ثقافتها الكردية الإيرانية.

فيلم «قصر شيرين» من تأليف محسن قرائي ومحمد داوودي على اساس فكرة قدمها رضا ميركريمي، وهو من بطولة حامد بهداد، جيلا شاهي، أكبر آئين، آزاده نوبهار، محمد أشكان‌فر، محمد عسكري، يونا تدين، نيوشا عليبور، بابك لطفي خواجه‌باشا، وزهير ياري.

واختتمت فعاليات مهرجان السليمانية الدولي الرابع للأفلام، مساء الإثنين 7 اکتوبر، التي شهدت عرض 134 فيلماً منها 44 فيلماً كردياً، بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وشملت الجوائز 15 جائزة منها ثلاث ذهبية و12 فضية، وكما يلي:

- منحت جائزة الموهبة الواعدة لفيلم «Rhino» من إخراج Puran Mohammad .

-جائزة أفضل فيلم أنيميشن كانت لفيلم «DREAMS IN THE DEPTHS» من إخراج REZA MOHAMMADI

-منحت لجنة التحكيم فيلم «ری کا – طريق»، للمخرج خيبر رفيق جائزة أفضل فيلم قصير محلي.

-جائزة أفضل فيلم محلي ذهبت إلى فيلم «يوم من الأيام في كردستان» للمخرجة جينو هادي.

-جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير دولي كانت من حصة‏(Asmnina) من إخراج Dekel Berenson.

-كانت جائزة أفضل فيلم قصير دولي من نصيب فيلم (Unlike today) من إخراج Astrid Menzel .

-جائزة أفضل فيلم وثائقي دولي قدمت إلى فيلم(Terra) للمخرج Julian Kushnarinko .

-حاز فيلم «ديالوك – حوار» للمخرج سليم يلدز على جائزة الصنوبر الذهبي لأفضل فيلم وثائقي محلي.

-جائزة الصنوبر الذهبي لأفضل فيلم طويل منحت لفيلمA tale of 3 sisters للمخرج أمين ألبر.

-جائزة أفضل سيناريو كانت للفيلم Parasite من إخراج Bong Joon-ho.

-جائزة أفضل ممثلة في فيلم طويل منحت لـ Camere Ebuzziya في فيلم A tale of 3 sisters للمخرج أمين آلبر.

-قدمت جائزة أفضل ممثل في فيلم طويل لـVictor zhusti في فيلم The Delegation للمخرج Bujar Aliamni.

-حصل فيلم The mute للمخرج Bartosz Konopka على جائزة أفضل تصوير سينمائي .

-كما ذهبت جائزة لجنة التحكيم للأفلام الطويلة إلى فيلم Screwdriver للمخرج Bassam Jarbawi.

-وجائزة أفضل اخراج الى المخرج الايراني رضا ميركريمي عن فيلم «قصر شيرين» الذي تحدثنا عنه في البداية.