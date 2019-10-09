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رقم الخبر: 265801 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 14:59 الاقسام: رياضة  
فافرينكا وميدفيديف يشاركان بكأس الدرعية للتنس

فافرينكا وميدفيديف يشاركان بكأس الدرعية للتنس

يشارك ستان فافرينكا الحاصل على 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ودانييل ميدفيديف وصيف بطل أمريكا المفتوحة هذا العام في النسخة الأولى لكأس الدرعية للتنس بالسعودية في ديسمبر / كانون الأول.

وتقام البطولة، التي تستغرق 3 أيام وتبدأ في 12 ديسمبر / كانون الأول وتبلغ جائزتها 3 ملايين دولار، في ضواحي العاصمة الرياض.

والبطولة ليست ضمن مسابقات اتحاد اللاعبين المحترفين وبالتالي لن يحصل المشاركون فيها على نقاط بالتصنيف العالمي.

وقال منظمون يوم الثلاثاء إن الإيطالي فابيو فونيني والبلجيكي ديفيد جوفين سيشاركان أيضا في كأس الدرعية بجانب 4 لاعبين آخرين سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع القليلة المقبلة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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