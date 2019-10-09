يشارك ستان فافرينكا الحاصل على 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ودانييل ميدفيديف وصيف بطل أمريكا المفتوحة هذا العام في النسخة الأولى لكأس الدرعية للتنس بالسعودية في ديسمبر / كانون الأول.

وتقام البطولة، التي تستغرق 3 أيام وتبدأ في 12 ديسمبر / كانون الأول وتبلغ جائزتها 3 ملايين دولار، في ضواحي العاصمة الرياض.

والبطولة ليست ضمن مسابقات اتحاد اللاعبين المحترفين وبالتالي لن يحصل المشاركون فيها على نقاط بالتصنيف العالمي.

وقال منظمون يوم الثلاثاء إن الإيطالي فابيو فونيني والبلجيكي ديفيد جوفين سيشاركان أيضا في كأس الدرعية بجانب 4 لاعبين آخرين سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع القليلة المقبلة.