إستطاعت ايران تحقيق إنجازات كبيرة على أكثر من صعيد رغم إجراءات الحظر الأميركية، ومن بين المجالات التي شهدت تطوراً ملحوظاً صناعة الأدوية.

صناعة الادوية تعتبر من الصناعات الإستراتيجية في ايران وقد حققت الإكتفاء الذاتي، واستطاعت ان تؤمّن حوالي 97 بالمئة من إحتياجاتها، بحسب المسؤولين الايرانيين، وباتت البلد الاول في المنطقة في إنتاج الدواء. ونجح المحققون الايرانيون في إنتاج انواع من الادوية الحديثة لأول مرة بالإعتماد على الطاقات الوطنية خلال الاعوام الاخيرة.

وقال مدير مؤسسة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة، محمد رضا شانه ساز إن: "الحظر المفروض دفع باتجاه تطوير صناعة الادوية في البلاد ووفّر فرصاً استغلتها إيران لتقوية صناعات الادوية الوطنية، وخلق لدى الباحثين الايرانيين حافزاً لصناعة الأدوية التي كانت تستورد بالكامل بحيث يتم حاليا انتاج حوالي 97 بالمئة من الادوية التي تحتاجها البلاد".

إجراءات الحظر المفروض على إيران لم تتمكن من الإضرار بهذا القطاع بل دفعت الباحثين الايرانيين للمضي قدما في صناعة الادوية .وفيما تشكل السوق الايرانية أحد اكبر اسواق المنطقة، تسعى ايران لرفع حجم صادراتها بحيث اصبحت منافسا للدول المصدّرة للدواء في العالم.

من جانبه، صرح حسين حاتمي مدير شركة ايرانية خط انتاج الأدوية قائلاً: "كنا نستورد هذا الدواء كغيره من الادوية لكننا اليوم وبالاعتماد على الطاقات والخبرات المحلية تمكنا من صنعه داخل البلاد".

ايران وخلال الاونة الاخيرة حققت انجازات ومكاسب علمية وصناعية والى جانب هذه الانجازات العلمية والتنموية فقد حقق خبراؤها في صناعة الادوية نجاحات نوعية، حيث كشفت عن العديد من الادوية الجديدة المصنّعة محليا لعلاج الامراض المستعصية خاصة السرطان والعقم فضلا عن صناعة اجهزة مهمة في صناعة المواد الاولية اللازمة للصناعات الصيدلانية.