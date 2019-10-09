وتدور أحداث الرواية حول تجربة الكاتب بعد سنوات عديدة من التجوال والترحال وعودته في نهاية المطاف إلى دياره بعد أن عاش قصة حب لم تنته كما أراد. وتسلط الرواية الضوء على الحياة التقليدية وأجواء المناسبات لعائلات الشمال في فترة السبعينات والثمانينات بأسلوب روائي ممتع وجذاب.