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رقم الخبر: 265798 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 17:09 الاقسام: ثقافة وفن  
نشر رواية الكاتب الايراني شجري كهن بعنوان «اذا كان المطر بحراً»

نشر رواية الكاتب الايراني شجري كهن بعنوان «اذا كان المطر بحراً»

نشرَ دارُ «روزنه» رواية للكاتب الإيراني شاهين شجري كهن بعنوان «اذا كان المطر بحراً».

وتدور أحداث الرواية حول تجربة الكاتب بعد سنوات عديدة من التجوال والترحال وعودته في نهاية المطاف إلى دياره بعد أن عاش قصة حب لم تنته كما أراد. وتسلط الرواية الضوء على الحياة التقليدية وأجواء المناسبات لعائلات الشمال في فترة السبعينات والثمانينات بأسلوب روائي ممتع وجذاب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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