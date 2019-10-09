يواجه المنتخب الايراني نظيره الكمبودي في ثاني مباراة له بالتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023، حيث سيخوض المنتخب الايراني هذا اللقاء على ملعبه وبين جماهيره الغفيرة، وسيشغل من ضمن مقاعد المتفرجين هذه المرة الجنس اللطيف الذي يسمح له لأول مرة في ايران بدخول ملاعب كرة القدم.

اسعد الانصاري

ويعتبر المنتخب الايراني المرشح الاقوى في هذه المجموعة – على رغم وجود العراق والبحرين – لتواجده في البطولات الاخيرة من كأس العالم واعتباراً من 2010 و2014 و2018، مع انه قد تواجد في 2002 و1998 وقبل ذلك بعشرين عاماً أي 1978.

أما بقية فرق المجموعة – باستثناء العراق – لم يتأهل أي منها ولا مرة لكأس العالم، والمنتخب العراقي هو الذي تأهل فقط ولمرة واحدة كانت عام 1986 في المكسيك، بعد ان خاض مساراً طويلاً تمخض عن وصوله اخيراً للنهائيات بعد ان تخطى المنتخب السوري في أخر مرحلة من التصفيات.

ويدخل المنتخب الايراني هذه التصفيات مع مدرب دولي جديد الا وهو البلجيكي "فيلموتس"، وهو مدرب جيد ويعتمد على اللعب الهجومي كثيراً على عكس المدرب السابق البرتغالي كارلوس كيروش والذي كان يعتمد على تقوية الدفاع اكثر من اي خط أخر.

هذا وقد ادخل المدرب البلجيكي عدة تغييرات في هذه المرحلة على المنتخب الذي اعتمد فيه على تشكيلة المدرب السابق، لكنه الان بدأ في التغيير حيث انه لم يسحب للمنتخب لاعبين ذو اسماء معروفة في الوسط الرياضي أمثال علي رضا جهان بخش ومهدي ترابي وسحب بدلاً منهما لاعبين شباب لأول مرة.

وفي الحسابات على الورق تعتبر هذه المباراة سهلة على المنتخب الايراني لجميع الظروف المحيطة بها، ولكن تبقى كرة القدم أم المفاجآت وتبقى تعطي للذي يعطيها ويحترمها، فلننتظر حتى الساعة الخامسة من مساء يوم غد الخميس ولنر هل تسجل النقطة السادسة لايران أم لكمبوديا كلام أخر؟..