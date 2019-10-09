  • الأربعاء ٩ صفر ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265796 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 17:09 الاقسام: ثقافة وفن  
جامعة طهران توقّع اتفاقيتين علميتين مع جامعتين عراقيتين

جامعة طهران توقّع اتفاقيتين علميتين مع جامعتين عراقيتين

في خطوة لتعزيز العلاقات العلمية بين طهران وبغداد، قامت جامعة طهران بتوقيع اتفاقيتين مع جامعتي الكفيل وبابل العراقيتين تقضي بتبادل للأساتذة والطلاب.

ونقلا عن جامعة طهران أن إدارة الجامعة أجرت جولة على جامعتي بابل والكفيل العراقيتين حيث تم التوقيع على وثيقتي تفاهم بين الطرفين.

وطبق وثيقة التفاهم بين جامعتي طهران وبابل في مدينة الحلّة العراقيّة فقد تم التّباحث بين الطرفين لتعزيز التعاون في 5 مجالات تخصصية. كما تم الاتفاق على تبادل الأساتذة والطلاب في مختلف الاختصاصات بين الجامعات، ونقل الخبرات في مجال نشر المقالات التخصصية في المجلّات العلمية والبحثية الى جامعة بابل.

وفي جولتها على جامعة الكفيل وقّعت الهيئة الإدارية التّابعة لجامعة طهران وثيقة تفاهم مع نظيرتها العراقية حيث تم الاتفاق بالتعاون مع جامعة طهران للعلوم الطبية على تقوية وتعزيز الاختصاصات الطبية في جامعة الكفيل.

ويجدر الذكر أنّه وضمن الاتفاق مع جامعة الكفيل فقد تقرر تبادل الأساتذة والطّلاب ضمن الاختصاصات ذات الاهتمام المشترك ونقل الخبرات في مجالات العلوم والمختبرات التخصصية العلمية الى جامعة الكفيل العراقية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ تسنيم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0577 sec