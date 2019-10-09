في خطوة لتعزيز العلاقات العلمية بين طهران وبغداد، قامت جامعة طهران بتوقيع اتفاقيتين مع جامعتي الكفيل وبابل العراقيتين تقضي بتبادل للأساتذة والطلاب.

ونقلا عن جامعة طهران أن إدارة الجامعة أجرت جولة على جامعتي بابل والكفيل العراقيتين حيث تم التوقيع على وثيقتي تفاهم بين الطرفين.

وطبق وثيقة التفاهم بين جامعتي طهران وبابل في مدينة الحلّة العراقيّة فقد تم التّباحث بين الطرفين لتعزيز التعاون في 5 مجالات تخصصية. كما تم الاتفاق على تبادل الأساتذة والطلاب في مختلف الاختصاصات بين الجامعات، ونقل الخبرات في مجال نشر المقالات التخصصية في المجلّات العلمية والبحثية الى جامعة بابل.

وفي جولتها على جامعة الكفيل وقّعت الهيئة الإدارية التّابعة لجامعة طهران وثيقة تفاهم مع نظيرتها العراقية حيث تم الاتفاق بالتعاون مع جامعة طهران للعلوم الطبية على تقوية وتعزيز الاختصاصات الطبية في جامعة الكفيل.

ويجدر الذكر أنّه وضمن الاتفاق مع جامعة الكفيل فقد تقرر تبادل الأساتذة والطّلاب ضمن الاختصاصات ذات الاهتمام المشترك ونقل الخبرات في مجالات العلوم والمختبرات التخصصية العلمية الى جامعة الكفيل العراقية.