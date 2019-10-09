تقع مقبرة نادر شاه أفشار مؤسس الأسرة الأفشارية في المتحف النادري الذي تم تصميمه وتشييده عام 1963 بمدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوية شرق ايران. ويعتبر نادر شاه من أشهر الملوك الايرانيين الذين حكموا البلاد بعد ظهور الاسلام من عام 1736 الى 1747 م.

وتتضمن بناية مقبرة نادر شاه أفشار المكان الذي دفن فيه هذا الملك ومتحفين: متحف يضم انواع الاسلحة في مختلف الأدوار والفترات التاريخية التي شهدتها ايران، ومتحف ثاني يستعرض مقتنيات وأعمالاً تعود الى عهد حكم نادر شاه أفشار.

وتبلغ مساحة هذه المجموعة 12 الف متر مربع، بينما يصل ارتفاع مقبرة الملك الى ما يزيد عن ستة أمتار. يقع قبر نادر شاه في زاوية من بناية المقبرة، واما جدرانها فتم بناؤها من حجر الرخام الأحمر.

جدير بالاشارة الى ان هذه البناية (المقبرة ومجموعة المتاحف) تم تصميمها على أساس شكلين هندسيين رئيسيين هما المربع والمستطيل، واستخدمت في بنائها قطع كبيرة من حجر الغرانيت الذي تشتهر مدينة مشهد بانتاجه، وفي ذلك اشارة الى مدى قوة وعظمة نادر شاه أفشار.