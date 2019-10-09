ولم يظهر المنتخب الايراني بمستواه المعهود سوى بالشوط الثاني الذي خرج به فائزاً، فقد كانت نتائج الاشواط كالتالي: (18 – 25، 25 – 22، 18 – 25، 12 – 25).

وقد مثل المنتخب الايراني في هذه المباراة كل من (ميلاد عبادي بور – مسعود غلامي – امير غفور – علي اصغر مجرد – امير حسين اسفنديار – جواد كريمي ومحمد رضا حضرت بور).

هذا وقد حقق المنتخب الايراني الى الان فوزين من ست مباريات، امام كل من استراليا وكندا، فيما خسروا امام مصر وروسيا والبرازيل وامريكا، وافضل اداء كان للمنتخب الايراني امام المنتخب البرازيلي ولكن لم يستطع التغلب عليه لتباعد الفارق في التحربة والتكنيك البدني.

هذا وكانت نتائج المباريات التي سبقت مباراة ايران وامريكا كالاتي:

مصر صفر – ايطاليا 3

تونس 2 – كندا 3

روسيا 1 – بولندا 3