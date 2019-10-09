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رقم الخبر: 265790 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 14:22 الاقسام: رياضة  
عبد الزهرة: منتخب العراق مطالب بـ6 نقاط من مباراتيه المقبلتين

عبد الزهرة: منتخب العراق مطالب بـ6 نقاط من مباراتيه المقبلتين

أعرب لاعب المنتخب العراقي علاء عبد الزهرة عن سعادته بالعودة لتمثيل المنتخب واصفا المهمة بالواجب الوطني، وأكد ضرورة تقديم كل ما لديه من أجل إسعاد الجماهير العراقية.

وقال عبد الزهرة في تصريحات خاصة إن الاستعدادات جارية على قدم وساق لمباراة اليوم الخميس أمام هونج كونج.

وأوضح: "فريقنا في أتم الجاهزية لخوض اللقاء المهم الذي يعد الأول في الملاعب العراقية بعد رفع الحظر كونه ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم (2022) وأمم آسيا (2023).

وأضاف: "نحن عازمون على خطف نقاط المباراة، وسنصب جل تركيزنا من أجل الفوز وإسعاد الجماهير العراقية"، لافتا إلى أن المنتخب مطالب بجمع 6 نقاط من المباراتين المقبلتين أمام منتخبي هونج كونج وكمبوديا للحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل للتصفيات النهائية.

يشار إلى أن علاء عبد الزهرة خرج من حسابات الجهاز الفني للمنتخب في وقت سابق، رغم تتويجه بلقب هداف الدوري العراقي، في الموسم الماضي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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