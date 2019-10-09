تدرس سلسلة سباقات دابليو للسيارات النسائية التوسع خارج أوروبا وربما إقامة سباقين في أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة والمكسيك ضمن خطط لزيادة جدول البطولة في موسمها الثاني.

ويرأس ديفيد كولتارد سائق فورمولا 1 السابق المجلس الاستشاري لهذه السلسلة وتربطه صداقة منذ فترة طويلة بحامل الأسهم الرئيسي شون وادسورث.

وقال كولتارد إن محادثات جارية مع مسؤولي فورمولا 1 بهذا الشأن.

وأضاف السائق الاسكتلندي على هامش مؤتمر رياضي في لندن ”بالاضافة إلى الدعم الكبير الذي نحظى به من الاتحاد الدولي للسيارات فان مسؤولي فورمولا 1 يحرصون على مساعدتنا من خلال استخدام مواردهم أيضا“.

وتابع ”يتعين أن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة بسبب الصعوبات المالية لكننا نأمل أن نعلن عن مشاركتنا في بعض السباقات الكبرى مستقبلا“.

وانطلقت السلسلة في مايو ايار 2019 بمشاركة 18 سائقة يتسابقن بسيارات فورمولا 3 سعة 1.8 لتر على جوائز تصل إلى 1.5 مليون دولار.

ويقول منظمو سلسلة سباقات السيدات إنهم يأملون في توفير فرصة للنساء من أجل تطوير مهاراتهن قبل أن يواجهن الرجال في المراحل الأعلى من سباقات السيارات ومنها فورمولا 1.

وبلغ مجموع الرجال الذين ساروا على سطح القمر أكثر من السيدات اللاتي شاركن في فورمولا 1 وكانت الإيطالية ليلا لومباردي آخر إمرأة تبدأ جائزة كبرى في 1976 والوحيدة التي حصلت على نقاط إذ أحرزت نصف نقطة بعد انتهاء السباق قبل نصفه.

وردا على سؤال بشأن تعاون محتمل مع سباقي الجائزة الكبرى في تكساس ومكسيكو سيتي في 25 اكتوبر والأول من نوفمبر تشرين الثاني قال كولتارد ”إنه خيار منطقي وفرصة عظيمة“.

وتابع ”بأمانة لم نتفق على أي شيء بعد لكن هذا المقترح يحظى بمساندتي“.