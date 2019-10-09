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رقم الخبر: 265785 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 17:05 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
معرض جيتكس 2019 في دبي ينطلق بمشاركة إيرانية
بدعم من صندوق الإبداع والإزدهار؛

معرض جيتكس 2019 في دبي ينطلق بمشاركة إيرانية

افتتح الجناح الوطني الإيراني للعام الخامس على التوالي في الدورة الـ 39 لمعرض جيتكس 2019، بمشاركة 10 شركات قائمة على المعرفة في مركز التجارة العالمية في امارة دبي بالامارات.

وتم افتتاح الجناح الوطني الإيراني بترخيص من منظمة تنمية التجارة في إيران وبدعم من صندوق الإبداع والإزدهار التابع لمعاونية الشؤون العلمية والتقنية في مكتب رئاسة الجمهورية، وصندوق تنمية الصادرات والتداول الدولي، وممر تصدير المنتجات القائمة على المعرفة، وغرفة التجارة الإيرانية، وغرفة طهران للتجارة، وغيرها من المؤسسات المعنية بهذا المجال.

وانطلق معرض جيتكس 2019 يوم 6 تشرين الاول/اكتوبر وتستمر اعماله لمدة خمسة ايام وهو يعتبر اكبر معرض لتقنية المعلومات في الشرق الاوسط.

وشارك في هذا المعرض ما يزيد عن 4500 شركة من رواد عالم التكنولوجيا، والمستثمرون، والشركات الناشئة من 140 دولة من ارجاء العالم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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