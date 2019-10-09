انطلقت اعمال المؤتمر الدولي "الاقتصاد العالمي والحظر" في جامعة الزهراء بطهران اليوم الاربعاء، بمشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف وخبراء اقتصاد محليين ودوليين.

المؤتمر يقام بمبادرة من مركز الدراسات والتعاون العلمي الدولي لوزارة العلوم، وبالتعاون مع جمعية العلوم السياسية الايرانية. وتستمر اعمال المؤتمر لمدة يومين وسيشمل عقد عدة ندوات بمشاركة خبراء اقتصاد محليين ودوليين بارزين.