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رقم الخبر: 265783 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 12:27 الاقسام: اقتصاد  
بمشاركة خبراء دوليين .. انطلاق مؤتمر "الاقتصاد العالمي والحظر" بطهران

بمشاركة خبراء دوليين .. انطلاق مؤتمر "الاقتصاد العالمي والحظر" بطهران

انطلقت اعمال المؤتمر الدولي "الاقتصاد العالمي والحظر" في جامعة الزهراء بطهران اليوم الاربعاء، بمشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف وخبراء اقتصاد محليين ودوليين.

المؤتمر يقام بمبادرة من مركز الدراسات والتعاون العلمي الدولي لوزارة العلوم، وبالتعاون مع جمعية العلوم السياسية الايرانية. وتستمر اعمال المؤتمر لمدة يومين وسيشمل عقد عدة ندوات بمشاركة خبراء اقتصاد محليين ودوليين بارزين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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