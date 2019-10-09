ایران

📌قائد الثورة یؤکد ضرورة تجاوز الاقتصاد النفطي

📌ایران تعارض أي عملیات عسکریة محتملة في سوریا

📌رئیس الجمهوریة: هدف وزارة الامن یجب ان یکون "مجتمع آمن" ولیس أمني

جمهوري اسلامي

📌عودة الهدوء الی بغداد والمحافظات الجنوبیة عشیة اربعین الامام الحسین (علیه السلام)

📌ضربات قاضیة یسددها الجیش الیمني للمعتدین السعودیین في "عسیر" و "نجران"

📌ظریف: ایران علی استعداد للتعاون مع دول الجوار في تأمین الامن للمنطقة

📌الخارجية الايرانية تدين العقوبات الامريكية على 28 منظمة صينية

📌الكشف عن مخطط لتجزئة اليمن الى ثلاثة اقاليم

کیهان

📌قائد الثورة: الموهبة الايرانية والهمّة الثورية قادرتان على انهاء المشاكل الاقتصادية

📌منظمة الامم المتحدة تواجه أزمة مالية

📌984 مليار دولار.. الميزانية الفيدرالية الامريكية تسجل رقماً قياسياً في عجز الموازنة

📌اكراد سوريا يعلنوا استعدادهم للاتفاق مع دمشق

آرمان ملي

📌الشيخ غرويان: مكافحة الفساد لابد ان تبدأ من البرلمان

آفتاب یزد

📌قائد الثورة يتفقد معرض الشركات المصرفية والتقنيات المتطورة

📌جهانغيري: الاوضاع الاقتصادية في ايران تتجه نحو الافضل

شرق

📌طهران: ايران لا تزال غير راضية من اداء الاوروبيين ازاء الاتفاق النووي

📌وزير الداخلية الايراني يؤكد ضرورة حل مشاكل المهجرين الافغان

وفيما يلي أهم ما جاء من أراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء



ابرار

في الشأن العراقي نقلت صحیفة ابرار تصریحات الرئیس العراقي برهم صالح تحت عنوان (احداث العراق الأخیرة جریمة لا یمکن السکوت علیها) حیث اشارت الى تأکیدات الرئیس العراقي على صدور أوامر لقوات الأمن بعدم اطلاق النار علی المحتجین لتتساءل الصحیفة عن من یقف وراء قتل المتظاهرین في بغداد والمحافظات العراقیة الأخری. وتنقل ابرار عن مسؤولین عراقیین إتهامهم للکیان الصهیوني بتأجیج التوترات في العراق و ذلك نقلا عن صحیفة الاخبار اللبنانیة التي اشارت الی وجود دلائل وقرائن تؤکد ضلوع ایدٍ صهیونیة بمساعدة السفارة الأمریکیة في بغداد بالإحتجاجات الاخیرة التي شهدها العراق.

آفتاب یزد

في مقالتها التي حملت عنوان (ترامب والمشروع العثماني الجدید لأردوغان) تناولت الصحيفة تطورات الشمال السوري في ظل الهجوم الترکي المرتقب ..

وأکدت الصحیفة: "ان اعلان ترامب الإنسحاب من سوریا وترك قوات قسد وحلفاء امریکا من الأکراد في شرق الفرات یلاقون مصیرهم اثار سخط الجمهوریین والدیمقراطیین في الکونغرس على حد سواء".

من جهة اخری فان اردوغان یحاول تصدیر بعض أزماته الداخلیة الی الخارج عبر شن هجمات ضد الأکراد في سوریا کما انه اصطدم اکثر من مرة بالولایات المتحدة ما اثار مشاکل حقیقیة علی الصعيد الاقتصادي لترکیا.

آرمان ملي

تحت عنوان (توجیهات قائد الثورة الإسلامیة لرفع العقبات من امام الشباب المبتکرین الایرانیین) اشارت الصحيفة الى الزيارة التي قام بها سماحة القائد لمعرض الشركات المعرفية والتقنيات المتطورة في طهران حیث "أکد سماحة ایة الله السید علي خامنئي علی ضرورة التحرر من الإقتصاد القائم علی النفط وتداعیاته لافتا الی انه سیقدم الدعم اللازم للارتقاء بالصناعات المحلیة".

وشدد قائد الثورة الاسلامیة علی ضرورة اصلاح الرؤیة الخاطئة المتعلقة بالتاثر بالإقتصاد النفطي داعیا الی الوقوف بوجه العراقیل التي تعیق مسار الشباب الناشطین في المجال العلمي والصناعي.

وحسب الصحیفة هناك الان اکثر من 4500شرکة معرفیة في البلاد تساهم في توفیر 300 الف فرصة عمل مباشرة.

رسالت

تحت عنوان (هل سیتحقق کابوس ترامب ؟) کتبت صحیفة رسالت (یعیش ترامب هذه الایام اصعب ایامه في ظل تطورات أزمة اوکرانيا غیت وهذا ما یمکن ملاحظته في تصرفات وتصریحات ترامب ) فهو یعمل کل ما بوسعه للفرار من المساءلة ویرکز التحقیق الذي يجري لمساءلة ترامب علی مزاعم بان الرئیس استخدم مساعدات عسکریة امریکیة قیمتها 400ملیون دولار لضمان الحصول علی وعد من رئیس اوکرانیا بالتحقیق حول نشاطات نجل جو بایدن.

مردم سالاري

تحت عنوان (شرط طهران للتفاوض مع السعودیة ) کتبت صحیفة مردم سالاري نقلا عن وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف انه (في ظل الظروف التي بات السعودیون فیها يتطلعون الی الحوار مع ایران فان کانت السعودية تريد حل قضایا المنطقة عبر المفاوضات وليس من خلال إراقة دماء الابریاء فانها ستجد ایران الی جانبها)

حمایت

تناولت صحیفة حمایت الشان الیمني تحت عنوان (الکشف عن مشروع تقسیم الیمن الی ثلاثة اقالیم ) نقلت خبرا عن نیة الامارات والسعودیة بالتواطؤ مع الولایات المتحدة تقسیم الیمن الی ثلاثة اقالیم وذلك بعد فشل العدوان علی هذا البلد. وحسب الصحیفة فان الکثیر من الدول الکبری باتت متناغمة مع هذا المشروع وذلك لحل الازمة الیمنیة حسب المعتدین. ويقسم المشروع الیمن الی ثلاثة اقالیم هي اقلیم صنعاء واقلیم حضرموت متناسیا الإدارة الشعبیة الرافضة لهکذا مشاریع علاوة علی القوة العسکریة الکبیرة للجیش وحرکة انصارالله الرافضین لاي مشروع یمني يمسّ سیادة و استقلال الیمن.