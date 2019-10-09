اشترطت منظمة الحج والزيارة الايرانية على السعودية إلغاء قوانينها الصارمة المفروضة على مواطنيها الراغبين بزيارة ايران، ازاء استئناف حج العمرة من قبل الحجاج الايرانيين.

وقال رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان، في تصريح أدلى به لمراسل وكالة "ارنا" خلال زيارته التفقدية لمنفذ جذابة الحدودي مع العراق /جنوب غرب/ الثلاثاء، انه على الحكومة السعودية الغاء قوانينها الصارمة لسفر رعايا وسياحها الى الجمهورية الاسلامية الايرانية وهو يعد احد شروطنا الرئيسية الثلاثة لاستئناف حج العمرة.

واضاف، أن مكتب ممثلية الحج والزيارة الايرانية في السعودية عقدت اجتماعا مع مساعد وزير الحج السعودي الاسبوع الماضي، ونامل بان ترد السلطات السعودية بالايجاب على هذا الشرط لاستئناف رحلات القوافل الايرانية لاداء مناسك العمرة في الديار المقدسة بعد انتهاء شهر صفر الجاري.

وأضاف: إن هذا الشرط يعد من بين ثلاثة شروط قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية لاستئناف رحلات حج العمرة الى الديار المقدسة.

وقال: إن السلطات السعودية قبلت شرطين من الشروط الثلاثة التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية وهي ضمان أمن الزائرين الايرانيين وصون كرامتهم ضمن مذكرة تفاهم واستئناف النشاطات القنصلية في اطار ممثلية الحج بهدف تقديم المساعدات القنصلية للمعتمرين الايرانيين ونحن بانتظار قبولها الشرط الثالث.

ولفت الى أن الشرط الثالث الذي قدمته لاستئناف رحلات زوارها لاداء مناسك العمرة يتم دراسته حاليا في وزارتي الخارجية والسياحة في السعودية.

واعتبر رشيديان تبادل الزيارات بين رعايا ايران والسعودية بانه من شانه ان يسهم بالسلام والتعاطي بين شعبي وحكومتي البلدين و"نحن ندعم هذا الامر".