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رقم الخبر: 265761 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 12:09 الاقسام: محليات  
مسؤول: مليونان و 400 الف ايراني سجلوا للمشاركة في مسيرة الاربعينية

مسؤول: مليونان و 400 الف ايراني سجلوا للمشاركة في مسيرة الاربعينية

اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان بان عدد الايرانيين الذين سجلوا اسماءهم للمشاركة في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام وزيارة العتبات المقدسة في العراق بلغ مليونين و 400 الف لغاية الان.
وخلال زيارته التفقدية التي قام بها الثلاثاء الى معبر جذابة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران قال رشيديان في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "ارنا"، ان مليونين و 400 الف سجلوا اسماءهم في منظومة "سماح" (الخاصة بزيارة الاربعينية) لغاية الان للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة في العراق من بينهم 860 الف سيدة.
واضاف، ان توجه الزوار يجري عبر المنافذ الحدودية الاربعة (شلمجة وجذابة ومهران وخسروي) برا، اضافة الى المسارات الجوية في اجواء معنوية يؤدي الاخوة العراقيون فيها دورهم الكبير.
وتابع رشيديان، انه وبفضل الباري تعالى ويقظة الشعب العراقي فان الامن الان مستتب في الجانب الاخر من الحدود ولن يؤثر شيء على عزم زوار الاربعين للتوجه الى العراق.
واعتبر رئيس منظمة الحج والزيارة مسيرة الاربعين تجمعا بشرا منقطع النظير في العالم، اذ يشارك فيها محبو اهل البيت (ع) والاخوة من السنة فضلا عن اهل الكتاب (المسيحيون واليهود) .
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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