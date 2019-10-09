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رقم الخبر: 265758 تاريخ النشر: تشرين الأول 09, 2019 الوقت: 12:10 الاقسام: محليات  
ربيعي: نحن مسؤولون ازاء أطفال ومستقبل بلدنا

ربيعي: نحن مسؤولون ازاء أطفال ومستقبل بلدنا

اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي باننا مسؤولون ازاء اطفال ومستقبل البلاد.
وكتب ربيعي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الاربعاء، اننا مسؤولون ازاء اطفال ومستقبل بلادنا. الاطفال ثروة لا نظير لها لمستقبل ايران.
واضاف: ان التخطيط يجب ان يتركز على حماية الاطفال امام المخاطر والفقر الغذائي وترك الدراسة والعمل على توفير الصحة والسلامة النفسية والبدنية لهم (الحيولة دون تعرضهم للاذى).
وقال: ان التخطيط للاطفال يجب ان متواصلا من كيان الاسرة حتى المؤسسات الثانوية مثل المدرسة والجامعة والتنظيمات المدنية والحكومة.
وتابع ربيعي: ان مساعي الحكومة خلال هذه الاعوام متركزة على هذه العملية الا ان هذا المسار طويل وبحاجة للمزيد من العمل المترافق مع الدراسة والابحاث.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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