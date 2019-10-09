وقام سماحته خلال هذه الجولة التي استغرقت ساعتين بتفقد 30 جناحا للشركات المعرفية والتحدث الى التقنيين والباحثين واطلع عن كثب على اخر الانجازات العلمية والتقنية والمشاريع التجارية للشباب والمختصين الايرانيين .

ومن بين انجازات الشركات المعرفية التي شاركت بالمعرض؛ أنظمة طبية عالية التقنية لتشخيص السرطان وغسيل الكلى والجراحة بالروبوتات والأعصاب والاجهزة المختبرية وانتاج اللقاحات والادوية المحلية المتطورة المنتجة وطنيا بشكل كامل وتصميم وصناعة المحركات النفاثة وتصميم المحركات الجوية وأنظمة التحكم لمحطات الطاقة وإنتاج محفزات النفط والغاز وخدمات الاستكشاف والحفر لابار المياه العميقة وبناء خزانات الصلب والمعدات والأنظمة البصرية المتقدمة والماسحات الضوئية والقياس والقطع والمحاكاة والمعالجات وتصنيع المجمدات الصناعية وانتاج الألعاب الكمبيوترية .

وقدم نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري خلال زيارة قائد الثورة ، تقريراً عن مقاربات وخطط هذه المعاونية للانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة ، وقال انه بتفويض من قائد الثورة الإسلامية تم تقديم مساعدة جيدة للغاية من قبل صندوق التنمية الوطنية للقطاع العلمي في البلاد. وقد شهدت المشاريع العلمية والمعرفية تناميا سريعا لتحسين اقتصاد البلاد ومواجهة الحظر .

وإشار ستاري إلى خطة إنشاء مراكز للابداع الى جانب الجامعات والمراكز العلمية المتميزة معتبرا ايران بانها اكبر مركز للحداثة في غرب اسيا وقال أن هناك الآن أكثر من 4500 شركة معرفية تبلغ عائداتها 90 الف مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب سعر الصرف الرسمي) وتساهم في توفير 300 الف فرصة عمل مباشرة .

ووصف ستاري البيئة المحلية لإنتاج الأدوية المتقدمة بانه نموذج ناجح للثقة لدى الشباب المتحمسين في البلاد ، قائلاً إنه نتيجة للترويج لهذه البيئة المحلية فإن هجرة النخب في قطاع الصيدلة قد توقفت تقريبًا ، وان أي دواء يدخل في الحقل سيجري انتاجه بشكل تجاري خلال عامين قبل ان يتم تسويقه في سوق الاستهلاك .

وعقب تصريحات ستاري اكد قائد الثورة الاسلامية ضرورة التخلي عن الاقتصاد النفطي وتداعياته الثقافية وقال ان احد مآخذ الشباب في المعرض هو أنه في بعض الأحيان تقوم الاجهزة الحكومية باستيراد نفس المنتوج الوطني من الخارج وهذا من افرازات ثقافة الاقتصاد النفطي وينبغي تصحيح هذه النظرة الخاطئة .

وقال آية الله السيد علي الخامنئي مخاطبا نائب رئيس الجمهورية للشؤون العملية والتقنية انه لاينبغي السماح لهذه العقبات بعرقلة حركة الشباب النشط وعليكم ان تبذلوا ما بوسعكم في هذا المجال وانا بدوري ساقدم ما بوسعي من مساعدة .

الى ذلك اعرب قائد الثورة الاسلامية عن شكره للباحثين والتقنيين والمشرفين على هذا المعرض قبل ان يكتب ملاحظة في سجل الزيارات كانت كالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحیم

شاهدنا في هذا المعرض لمحة وضاءة من المواهب الإيرانية والهمم الثورية ونحن شكرنا الله على ذلك ونؤكد ضرورة متابعة الاعمال الاساسية والبنيوية لاستثمار الحوافز والقدرات العالية . هذه هي المهمة الاهم للمسؤولين الحكوميين. عليكم التوكل على الباري واتخاذ الخطوات بثقة وامل ومن المتيقن انكم ستتمكنون من تسوية المشاكل الاقتصادية للبلاد ان شاء الله تعالى.

السیّد علي الخامنئي"