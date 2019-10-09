سلم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الثلاثاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ملفا كاملا أعدته السلطة الفلسطينية حول ترسيم الحدود البحرية لفلسطين.

وأعرب أبو الغيط خلال اسقباله وزير الخارجية الفلسطيني، عن "سعادته بهذا الإنجاز المهم، الذي يسهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها الدولي".

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن المالكي شرح للأمين العام الخطوات، التي تعتزم السلطة اتخاذها من أجل إجراء الانتخابات التشريعية في عموم فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة والقدس المحتلتين، تليها الانتخابات الرئاسية.

إلى ذلك فرض الكيان الصهيوني الثلاثاء حصارا شاملاً على كافة الأراضي الفلسطينية، يستمر حتى منتصف ليل الأربعاء والخميس، وذلك بمناسبة احتفالات مايسمى يوم الغفران اليهودي.

وجاء في بيان للجيش الصهيوني أنه "خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ستكون معابر الضفة الغربية وقطاع غزة مغلقة، كما سيعزل فلسطين المحتلة بشكل كامل مع العالم.

وتتوقف في "يوم الغفران اليهودي" حركة المواصلات والملاحة الجوية تماماً، كما تعطل كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية" بينما يندفع عشرات الاف من قطعان المستوطنين باتجاه القدس وحائط البراق.

هذا وأصيب صباح الثلاثاء، شابان فلسطينيان برصاص قوات العدو الصهيوني جنوب جنين وزيتا شمال طولكرم، فيما اعتقلت 9 شبان من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ومن جهة أخرى، أصيب الشاب عبد السلام كتانة من قرية النزلة الغربية شمال طولكرم برصاص قوات العدو على بوابة زيتا شمال المدينة، وتم اعتقاله من قبل جنود الاحتلال عقب محاولته الدخول لأراضي الـ48 عبر بوابة جدار الفصل العنصري في المنطقة.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات العدو، 9 مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات العدو اعتقلت أسيرين محررين عقب اقتحام منزلهما في مدينة الخليل.

كما اعتقلت قوات العدو، ثلاثة شبان خلال اقتحامها لبلدة سلواد شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

من جانبها حذَّرت وزارة الداخلية في قطاع غزة من الأساليب والوسائل الجديدة التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني في عملية جمع المعلومات الأمنية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي لها إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط قدرة عملاء الاحتلال وإضعافها بشكل غير مسبوق، ما جعل أجهزة مخابرات الاحتلال تعيش حالة من العجز، ومحدودية القدرة على التحرك داخل القطاع، أو جمع المعلومات الاستخبارية.

وقالت الوزارة إن "الاحتلال بدأ بتغيير أساليبه ووسائله، واستخدام طرق جديدة لتحقيق أهدافه الاستخبارية والأمنية في الوصول للمعلومات، والنيل من شعبنا ومقاومته، حيث عمد إلى جمع المعلومات الأمنية بطريقة التحايل والخداع، عبر عدة وسائل وأساليب".

ودعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وشرائحه إلى اليقظة والانتباه، وعدم التعامل مع أي جهة كانت، إلا بعد التأكد من هوية أفرادها، والتثبت من أنها مؤسسات رسمية ومعروفة مُسبقاً ولها عناوين واضحة.