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رقم الخبر: 265752 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 22:05 الاقسام: عربيات  
محادثات مصرية - روسية للتعاون في مشروع نووي سلمي

محادثات مصرية - روسية للتعاون في مشروع نووي سلمي

تحدث وزير الإنتاج الحربي المصري، اللواء الدكتور، محمد العصار، الثلاثاء، عن تعاون مصر حاليا مع روسيا، متمثل في مؤسسة "روس آتوم" في مشروع نووي سلمي لإنتاج الكهرباء في البلاد.

وقال "العصار"، على هامش "الأسبوع الصناعي الكبير" في العاصمة المصرية القاهرة، إن وزارة الإنتاج الحربي المصرية مسؤولة عن الجانب الخاص بتوطين الصناعات التي ستمد المشروع النووي الروسي بالمعدات والصناعات المصرية.

وأوضح اللواء العصار أن مرحلة التوطين تتمثل في تخصيص 20% من المعدات المصرية للمشروع كمرحلة أولى له، والتي تشمل مواسير وكابلات وإنشاءات مدنية وأعمال مقاولات.

وأكد وزير الإنتاج الحربي المصري أن المشروع النووي السلمي يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة في مصر، كما أنه سيمد البلاد بكم كبير من الكهرباء، ويمتاز بأن تكلفة تشغيله أقل بكثير من الطاقة التي تعتمد على الفحم والسولار. 

وشدد الوزير على أن العلاقة بين مصر وروسيا طيبة للغاية، بدءا من الرئيسين المصري والروسي عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، وحكوماتهما وشعبيهما، لافتا إلى أن مصر تستثمر هذه العلاقة لإقامة مشروعات كبيرة.

وتعقد فعاليات "الأسبوع الصناعي الكبير" في القاهرة يومي 8 و 10 أكتوبر/تشرين الأول، بدعم من وزارتي الصناعة والتجارة الروسية والمصرية، وسوف يصبح المعرض أول نظير أجنبي للمعرض الصناعي الروسي "إننوبروم".

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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