  • الأربعاء ٩ صفر ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265750 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 22:01 الاقسام: عربيات  
الأردن يؤكد أن السلام الشامل والدائم طريقه بحل الدولتين

الأردن يؤكد أن السلام الشامل والدائم طريقه بحل الدولتين

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن الإرهاب عدو مشترك تواصل المملكة التصدي له بالتعاون مع المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء جرى في عمان، الثلاثاء، بين الوزير "الصفدي" ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري دي كارلو.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، فقد "استقبل الصفدي الثلاثاء وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام وبحث معها آليات تطوير الشراكة الفاعلة والمهمة بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة في المجالات كافة".

من جانبها، أكدت السيدة دي كارلو أهمية اجتماعات العقبة في تكريس نهج شمولي لمحاربة الاٍرهاب، مستذكرة مشاركة الملك عبد الله الثاني في نداء كرايست تشيرش في باريس للتصدي للتطرف وخطاب الكراهية على الإنترنت وذلك بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية في آذار/مارس الماضي.

واستعرض الجانبان مستجدات عملية السلام، إذ أكد الصفدي أن السلام الشامل والدائم خيار استراتيجي عربي طريقه حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة" إسرائيل" وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدا ضرورة وقف المجتمع الدولي ضد أي إجراءات أحادية لا شرعية تقوم بها" إسرائيل".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: عمان ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8581 sec