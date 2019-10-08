إحتجت الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا على إنتهاك اميركا لالتزاماتها كدولة مستضيفة للأمم المتحدة في تأخير إصدار تأشيرات الدخول للدبلوماسيين، ووضعها قيودا شديدة على موظفي البعثة الدبلوماسية الايرانية، ما أدى الى تعليق إجتماعين للجنتين الاولى والسادسة للجمعية العامة.

وجاء إحتجاج روسيا في إجتماع اللجنة الاولى التي ناقشت موضوع نزع السلاح والأمن الدولي فيما إحتجت الجمهورية الاسلامية الايرانية على سياسات الحكومة الاميركية العدائية في إجتماع اللجنة السادسة والذي إختص بالمواضيع القانونية، وهو ما أدى الى تعليق إجتماع اللجنتين.

وبعد إحتجاج المندوب الروسي، إحتج حيدر علي بلوجي مندوب ايران في الاجتماع الثاني للجنة الاولى في بيان على إجراءات اميركا الأحادية والمناقضة لإتفاقية المقر الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة وكذلك لميثاق المنظمة.

وأشار بلوجي الى ان اميركا تستخدم إصدار تأشيرات الدخول أداة ضد الدول المختلفة، معتبرا هذا السلوك الاميركي مناقضا تماما للقوانين الدولية خاصة إتفاقية المقر لمنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف: إن اميركا لم تصدر تأشيرات الدخول للوفد الدبلوماسي الايراني الذي من المقرر ان يشارك في اجتماعات اللجان المختلفة في الأمم المتحدة.

كما إحتج مندوب ايران في اللجنة السادسة للجمعية العامة علي نسيم فر على الظروف التي أوجدتها الدولة المستضيفة داعيا الى حل المشكلة على وجه السرعة.

وأشار الى السلوك الاميركي بعدم إصدار تأشيرات الدخول للوفد الدبلوماسي الايراني والقيود الشديدة المفروضة على حركة أعضاء البعثة الدبلوماسية الايرانية الدائمة في نيويورك والمقتصرة على 3 مبان فقط في نيويورك، داعيا الأمانة العامة للأمم المتحدة لحل هذه المشكلة.

ومن المقرر ان تستانف اجتماعات اللجنة الاولى فيما لم يتحدد موعد إستئناف اجتماعات اللجنة السادسة.

في سياق آخر أكد مساعد الشؤون السياحية بوزارة السياحة والتراث الثقافي الايرانية، عن وضع اللمسات الأخيرة على عملية إلغاء تأشيرات الدخول للرحلات الجماعية مع روسيا، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام.

وأوضح "ولي تيموري" في تصريح لوكالة أنباء فارس، بأن إتفاقية إلغاء التأشيرات السياحية للرحلات الجماعية، ابرمت بين وزارتي الخارجية الايرانية والروسية وتم إقرار خطوطها العامة وتفاصيلها قيد الدراسة.

ولفت الى أنه تقرر صياغة برنامج تنفيذي متعدد الآليات بهدف دفع هذه العملية، بغية إبرام عقود مع مكاتب سياحية، حيث إن إلغاء التأشيرات سيجري عبر مكاتب سفريات محددة.