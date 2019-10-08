أعلنت منظمة التنمية التجارية الايرانية عن رفع حظر تصدير فاكهة الكيوي الى الخارج بدءاً من 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأوضح مدير مكتب التنسيق التصديري للمنتجات الزراعية والتحويلية في المنظمة، ان قرار المنع كان قد صدر بهدف الإلتزام بالمؤشرات النوعية لمنتج الكيوي والحفاظ على جودة العلامة التجارية الايرانية في الأسواق المستهدفة.

يذكر أن صادرات الكيوي في السنة التصديرية المنتهية 20 مارس/ آذار 2019، سجلت 96 مليون دولار، فيما تعد أهم الأسواق هي روسيا والعراق والهند والإمارات وأفغانستان.