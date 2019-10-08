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رقم الخبر: 265745 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 17:33 الاقسام: اقتصاد  
إيران تحقق الإكتفاء الذاتي في إنتاج الأرز

إيران تحقق الإكتفاء الذاتي في إنتاج الأرز

أعلن مساعد وزير الزراعة الايراني لشؤون التخطيط والاقتصاد، عن إنتاج 9ر2 مليون طن من الأرز الأبيض ليعادل الاستهلاك السنوي للبلاد هذا العام.

وأوضح عبدالمهدي بخشندة، في تصريح له الثلاثاء، ان حجم الإنتاج يغطي الاستهلاك المحلي ومن غير الضروري استيراد الأرز. ولفت الى أن وضعية إنتاج الأرز بالسنة الزراعية الجارية مناسبة على ضوء جهود المزارعين والموارد المائية الجيدة والتخطيط والاستعداد المؤسساتي.

 

 
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