  • الثلاثاء ٨ صفر ١٤٤١
  • الثلاثاء , أكتوبر 08, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265744 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 17:31 الاقسام: اقتصاد  
سلطنة عمان ترحب بالمستثمرين الإيرانيين

سلطنة عمان ترحب بالمستثمرين الإيرانيين

إلتقى السفير الإيراني لدى سلطنة عمان الشيخ محمد رضا نوري شاهرودي، بوزير الزراعة والثروة السمكية العماني حمد بن سعيد العوفي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الاتفاقات بين البلدين وکيفية‌ تنفيذها خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة والثروة السمکية.

وقال السفير الإيراني: إن الشرکات والتجار الإيرانيين على استعداد للاستثمار في مختلف القطاعات الزراعية والبحرية في سلطنة عمان وتوفير المعدات التي تحتاج إليها السلطنة.

من جهته، رحب وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان بنشاطات واستثمارات مشتركة للتجار والشرکات الإيرانية في‌ عمان، معتبراً ان السلع الإيرانية خاصة المحاصيل الزراعية والحيوانية‌ ذات جودة عالية. وقال العوفي: إن سلطنة‌ عمان ترحب بتواجد التجار والمستثمرين الإيرانيين في البلاد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8826 sec