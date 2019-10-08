إلتقى السفير الإيراني لدى سلطنة عمان الشيخ محمد رضا نوري شاهرودي، بوزير الزراعة والثروة السمكية العماني حمد بن سعيد العوفي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الاتفاقات بين البلدين وکيفية‌ تنفيذها خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة والثروة السمکية.

وقال السفير الإيراني: إن الشرکات والتجار الإيرانيين على استعداد للاستثمار في مختلف القطاعات الزراعية والبحرية في سلطنة عمان وتوفير المعدات التي تحتاج إليها السلطنة.

من جهته، رحب وزير الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان بنشاطات واستثمارات مشتركة للتجار والشرکات الإيرانية في‌ عمان، معتبراً ان السلع الإيرانية خاصة المحاصيل الزراعية والحيوانية‌ ذات جودة عالية. وقال العوفي: إن سلطنة‌ عمان ترحب بتواجد التجار والمستثمرين الإيرانيين في البلاد.