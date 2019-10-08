تدرس سلسلة سباقات دابليو للسيارات النسائية التوسع خارج أوروبا وربما إقامة سباقين في أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة والمكسيك ضمن خطط لزيادة جدول البطولة في موسمها الثاني.

ويرأس ديفيد كولتارد سائق فورمولا 1 السابق المجلس الاستشاري لهذه السلسلة وتربطه صداقة منذ فترة طويلة بحامل الأسهم الرئيسي شون وادسورث.

وقال كولتارد إن محادثات جارية مع مسؤولي فورمولا 1 بهذا الشأن.

وأضاف السائق الاسكتلندي على هامش مؤتمر رياضي في لندن ”بالاضافة إلى الدعم الكبير الذي نحظى به من الاتحاد الدولي للسيارات فان مسؤولي فورمولا 1 يحرصون على مساعدتنا من خلال استخدام مواردهم أيضا“.

وتابع ”يتعين أن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة بسبب الصعوبات المالية لكننا نأمل أن نعلن عن مشاركتنا في بعض السباقات الكبرى مستقبلا“.

وانطلقت السلسلة في مايو ايار 2019 بمشاركة 18 سائقة يتسابقن بسيارات فورمولا 3 سعة 1.8 لتر على جوائز تصل إلى 1.5 مليون دولار.