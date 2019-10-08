  • الثلاثاء ٨ صفر ١٤٤١
  • الثلاثاء , أكتوبر 08, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265738 تاريخ النشر: تشرين الأول 08, 2019 الوقت: 17:10 الاقسام: دوليات  
بكين تستنكر قرار واشنطن إدراج 28 منظمة صينية على اللائحة السوداء
وترد على دعوتها للتحقيق مع بايدن برفضها التدخل في شؤون أمريكا الداخلية

بكين تستنكر قرار واشنطن إدراج 28 منظمة صينية على اللائحة السوداء

ندّدت بكين بقرار الولايات المتحدة إدراج 28 منظمة صينية على لائحتها السوداء بتهمة التورط في حملة القمع ضد الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في منطقة شينغ يانغ.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، أمس الثلاثاء للصحافيين: "هذا تصرف ينتهك بشكل خطير المعايير الأساسية في العلاقات الدولية ويعد تدخلا في شؤون الصين الداخلية ويضر بمصالح الجانب الصيني. وتعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لذلك".

وفي وقت سابق من الاثنين قررت الولايات المتحدة إدراج 28 منظمة صينية على اللائحة السوداء.

وقال وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس: "الحكومة الأمريكية ووزارة التجارة ليس بمقدورهما التسامح، ولن تتسامحا مع القمع الوحشي ضد الأقليات العرقية في أنحاء الصين". وستحرم تلك المنظمات من استيراد منتجات من الولايات المتحدة.

وأوضحت الحكومة الأمريكية أن بين هذه المنظمات 8 كيانات تجارية، فيما الأخرى مجموعات حكومية، بينها مكتب الأمن العام في منطقة شينغ يانغ (شمال غربي الصين)، حيث يفيد خبراء ومنظمات حقوقية أن السلطات تحتجز أكثر من مليون شخص معظمهم من الأويغور في معسكرات اعتقال.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0429 sec